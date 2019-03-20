20.03.2019 06:48



Американский лидер Дональд Трамп считает, что Бразилия может войти в состав НАТО. Об этом глава Белого дома заявил на итоговой пресс-конференции, состоявшейся после встречи лидеров двух стран. При этом Трамп объявил о том, что США готовы признать Бразилию самым серьезным и крупным партнером после тех стран, которые входят в состав Североатлантического Альянса. Президент США подчеркну, что если бразильская сторона изъявит желание стать членом Альянса она имеет на это очень хорошие шансы, пишет РИА Новости.