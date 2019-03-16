Российские офицеры попали в засаду в Сирии

16.03.2019 07:45



Русская служба Би-би-си сообщила о том, что 22 февраля российские военнослужащие попали в засаду боевиков недалеко от города Аль Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. Речь в публикации идет о майоре Сухробе Каримове и еще двух полковниках, которые находились вместе в автомобиле. Как сообщили изданию родственники майора, он не выходил на связь с этого времени и они ничего не знают о его местонахождении. Тем не менее Министерство обороны России пока не подтвердило данную информацию, пишет РБК.