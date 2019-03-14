Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

14.03.2019 18:17



Общественный совет при Министерстве обороны исключил из своего состава российского телеведущего и заместителя директора ВГТРК Сергея Брилева. Такое решение принято министром обороны России Сергеем Шойгу 28 января текущего года. Напоминаем, что ранее выяснилось, что телеведущий имеет второе гражданство, согласно которому он является подданным Великобритании. При этом в Кремле, комментируя двойное гражданство Брилева, заявляли, что телеведущий не нарушает никаких законов РФ, пишет РБК.