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ГИБДД поддерживает ужесточение штрафов за превышение скорости

13.03.2019 06:36
ГИБДД поддерживает ужесточение штрафов за превышение скорости

В ГИБДД поддерживают ужесточение штрафных санкций за превышение скорости на дорогах. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников. В настоящее время водитель платит штраф за превышение скоростного режима только в том случае, если он превысил скорость более чем на 20 км/ч. В ведомстве же предлагают понизить данный показатель до 10 км/ч. По словам Черникова, данное ограничение может быть введено уже через 1,5 года. Но прежде, необходимо провести полную инспекцию всех автомобильных дорог России, пишет ТАСС.

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