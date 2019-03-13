ГИБДД поддерживает ужесточение штрафов за превышение скорости

13.03.2019 06:36



В ГИБДД поддерживают ужесточение штрафных санкций за превышение скорости на дорогах. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников. В настоящее время водитель платит штраф за превышение скоростного режима только в том случае, если он превысил скорость более чем на 20 км/ч. В ведомстве же предлагают понизить данный показатель до 10 км/ч. По словам Черникова, данное ограничение может быть введено уже через 1,5 года. Но прежде, необходимо провести полную инспекцию всех автомобильных дорог России, пишет ТАСС.