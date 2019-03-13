Добыча нефти в Венесуэле снизилась на 50%

13.03.2019 00:03



Согласно данным, предоставленным правительством Венесуэлы, в результате массового отключения электроэнергии по стране общий объем добываемой нефти уменьшился вдвое, сообщает «Московский комсомолец». Энергетический «шатдаун» затронул 21 штат из 23 и повлиял негативно на все сферы деятельности государства. На текущий момент в Венесуэле добывается порядка 500 тыс. баррелей нефти в сутки, а буквально месяцем ранее данный показатель равнялся 1,1 млн баррелей в сутки.