Более 70% родителей поддерживают введение дресс-кода в школах

12.03.2019 07:29



Специалисты проекта Mail.ru Дети провели опрос среди родителей и выяснили, как современные родители относятся к школьной форме. Так, более 70% участвовавших в опросе родителей выступили за введение обязательного дресс-кода в учебных заведениях, при этом дресс-код не предполагает ношение школьной формы, это может быть белый или светлый верх и темный низ. Вместе с тем 36% родителей не имеют ничего против цветных прядей в волосах школьников, 15% заявили, что разрешили бы своим детям красить волосы в яркие цвета, 13% родителей не видят ничего плохого в пирсинге, а 10% разрешили бы детям ходить в школу в рваных джинсах и носить одежду ярких расцветок, пишет РИА Новости.