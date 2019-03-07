МВД составило список потенциально опасных пород собак

07.03.2019 19:58



Список потенциально опасных пород собак был подготовлен представителями Министерства внутренних дел России, а войдут в него, предположительно, 69 пород собак, сообщает «RT». Большинство пород из данного списка обладают врожденными агрессивными и силовыми генами. Кроме того, в данном списке фигурируют породы, которые обладают очень низкой лояльностью к человеку, поскольку данное качество не являлось приоритетным при их селекции и выведении.