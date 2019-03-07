Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира

07.03.2019 00:04



Сергей Лавров, являющийся главой Министерства иностранных дел России, заявил, что Россия вправе размещать свои ракеты в ответ на подобные действия со стороны США, поскольку факт размещения американских ракетных систем где бы то ни было в мире подразумевает тот факт, что российские ракеты также могут быть установлены в том же регионе, сообщают «РИА новости». Стоит напомнить, что Владимир Путин пригрозил США, что если они «покинут» договор ДРСМД, то Россия ответит аналогичными мерами, но в то же время он сообщил, что Москва всегда готова к конструктивному диалогу на данную тему.