Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

06.03.2019 22:56



Гасан Набиев, являющийся депутатом Волгоградской областной думы, заявил в процессе обсуждения проекта федерального закона о доплате к пенсиям неработающих пенсионеров, получающих денежные средства в размере меньше прожиточного минимума, о том, что те люди, кто «нормально» работал получают «нормальную» пенсию, а те, кто получают ниже прожиточного минимума «алкаши и тунеядцы». Стоит отметить, что сам депутат является миллионером, а его совокупный доход за 2016 и 2017 года приблизительно равен 70 млн рублей.