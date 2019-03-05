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Умер американский актер Люк Перри

05.03.2019 07:57
Умер американский актер Люк Перри

4 марта скончался американский актер Люк Перри. Ему было всего 52 года. Как сообщает Forbes, Перри почувствовал себя плохо 27 февраля, находясь в своем доме в Шерман-Оксе, Лос-Анджелес, после чего был госпитализирован в один из местных госпиталей с диагнозом обширный инсульт. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако, актер умер спустя пять дней от появившихся осложнений. Люк Перри снимался во многих популярных фильмах и сериалах США, российские телезрители знают актера по работам в телесериалах "Беверли-Хиллз 90210", "Баффи истребительница вампиров" и т.д.

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