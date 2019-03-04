Раскрыты детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

04.03.2019 06:48



Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник знакомый с ситуацией, раскрыло некоторые подробности готовящейся торговой сделки между США и Китаем. Так, по мнению информированного источника, данная сделка может быть заключена уже в конце марта. При этом, по информации издания, США могут отменить все санкционные ограничения, введенные в отношении китайской стороны, пишет РБК.