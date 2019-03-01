Лукашенко вспомнил о злости на Медведева из-за Абхазии

01.03.2019 21:59



Александр Лукашенко, являющийся президентом Белоруссии, в рамках «большого разговора с президентом» рассказал о том, почему Белоруссия не признает независимость Южной Осетии и Абхазии, сообщает «Lenta.ru». Белорусский лидер заявил, что высокопоставленный представитель НАТО в личном разговоре прямо предупредил его, сказав, что если независимость двух стран будет признана Белоруссией, то она подвергнется серьезным экономическим санкциям, которые в конечном итоге приведут к полной изоляции страны от внешнего мира. Кроме того, в то время, Лукашенко не смог найти достаточной поддержки для своей страны со стороны правительства России. Поэтому, действуя логично и пытаясь защитить интересы своего государства, он принял решение не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.