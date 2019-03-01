Офис венесуэльской PDVSA будет перенесен в Москву

01.03.2019 15:59



После того, как Соединенные штаты ввели санкционные ограничения в отношении Венесуэлы и национальной нефтяной компании PDVSA, президент страны Николас Мадуро принял решение перенести офис компании из Португалии в Москву. Такое решение принято в связи с расширением сотрудничества PDVSA с российскими нефтяными корпорациями "Газпром" и "Роснефть", а также в связи с тем, что страны Европейского союза не могут гарантировать Венесуэле сохранность ее активов, пишет РБК.