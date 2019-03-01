В Нижнем Новгороде около школы произошла стрельба

01.03.2019 13:46



В пятницу утром в Нижнем Новгороде около одной из школ произошла стрельба, о чем РИА Новости проинформировал собеседник из правоохранительных органов. Уточняется, что речь идет о школе № 121. В результате стрельбы из пневматического оружия, которую открыли неизвестные, был ранен один человек.

На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии и других служб. По факту проводится проверка. О подробностях пока не сообщается, но, как рассказал один из собеседников агентства, это могли быть криминальные разборки.