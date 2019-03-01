В Югре задержали боевиков, которые планировали серию терактов и убийств

01.03.2019 12:16



В Ханты-Мансийском автономном округе задержаны трое исламистов, планировавших серию терактов и убийства сотрудников полиции, передает РИА Новости со ссылкой на информацию МВД. В ведомстве отметили, что задержанные тесно сотрудничали с бандподпольем на Северном Кавказе.

Как сообщается, встречи преступников происходили на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе. Там они обсуждали дальнейшие планы, связанные с нападением на ключевые объекты жизнеобеспечения, госорганы и представителей правопорядка. В министерстве также отметили, что боевики планировали серию взрывов в местах массового скопления людей.