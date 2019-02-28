В России нет достойных пельменей

28.02.2019 16:43



Роскачество проверило пельмени представленные на российском рынке. Так, специалисты оценили продукцию 48 брендов, и ни один из них не набрал более 4,4 балла и не получил "Знак качества" от специалистов ведомства. Пельмени проверялись по 88 показателям, и хотя в 16 образцах были обнаружены превышения по микробиологическим показателям, а еще в двух были превышены нормы содержания антибиотиков, в остальных образца эксперты не нашли вредных ингредиентов, включая пестициды и тяжелые металлы, пишет Российская газета.