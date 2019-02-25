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Maruv откажется от гастролей в России ради участия в "Евровидении"

25.02.2019 15:02
Maruv откажется от гастролей в России ради участия в "Евровидении"

Украинская певица Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради того, чтобы ей разрешили участвовать в международном конкурсе "Евровидение-2019". Так, ранее, певица выиграла отборочный конкурс на участие в престижном музыкальном конкурсе, однако, контракт, который она должна подписать с Национальной общественной телекомпанией Украины, содержит множество пунктов, запрещающих ей те или иные действия. В частности, ей будет запрещено давать гастроли на территории России, пишет ТАСС.

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