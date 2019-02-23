ВТБ запускает новую программу автокредитования «АвтоРалли»

23.02.2019 00:49



Новая программа автомобильного кредитования «АвтоРалли» была разработана и представлена банком «ВТБ», сообщает «banki.ru». Согласно условиям программы, автокредит предоставляется в размере 14,5% годовых, но может быть снижен при оформлении программы личного страхования и карты «Автолюбитель». Кроме того, необходимо будет внести первоначальный взнос в размере, составляющем не менее 20% от стоимости приобретаемого автомобиля.