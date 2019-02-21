Украина может расторгнуть договор по Азовскому морю с Россией

21.02.2019 16:43



Украина собирается расторгнуть договор по Азовскому морю с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, расторжение договора обязательно произойдет в самом ближайшем будущем. При этом Климкин обвинил российскую сторону в том, что она единолично пользуется правом прохода по Керченскому проливу, а также стремится оккупировать все Азовское море, пишет РИА Новости.