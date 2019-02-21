ЦБ закупил 6 тонн золота в январе

21.02.2019 07:42



В январе текущего года международные золотые резервы России пополнились на 0,2 млн тройских унций золота, что примерно соответствует 6 тоннам драгоценного металла. Такие данные опубликовал Банк России после осуществления закупки. Таким образом, объем запасов монетарного золота в составе международных резервов России оценивается в 68,1 млн унций или 2,118 тыс. тонн. Данные приведены Банком России по состоянию на 1 февраля текущего года, пишет Интерфакс.