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Самые лучшие "умные города" - это глобальные города мира

20.02.2019 18:43
Самые лучшие "умные города" - это глобальные города мира

Беспрецедентное глобальное исследование проанализировало и оценило ведущие города в мировом феномене "умного города". Так, на основе комплексного вебометрического исследования, проведенного учеными из Университета Глазго, в общей сложности 27 городов вошли в список ведущих умных городов мира во главе с Лондоном, Сингапуром и Барселоной.

Группа из 27 городов была выбрана из полного списка более чем 5550 городов мира со 100 тыс. или более жителей. Затем 27 умных городов были отобраны для углубленного анализа на основе 346 документов и охарактеризованы с точки зрения их умных размеров.

Командой исследователей было установлено, что подавляющее большинство тех городов, которые попали в таблицу рейтингов, были преимущественно столицами или городами, перечисленными как "города мира". Таким образом, результаты показывают, что развитие "умного города" тесно связано с глобальным охватом города. Исследование также показало, что большинство из 27 участников рейтинга уже завоевали мировую репутацию "знаменосцев инноваций умных городов", а бум "умного города" последнего десятилетия связан с улучшением работы города, чтобы создать более объединенный подход, а не просто с технологическими инновациями и данными.

Глобальный город - это город, считающийся важным элементом мировой экономической системы. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших регионов Земли и оказывает на них серьёзное политическое, экономическое или культурное влияние.

"Умный город использует новые технологии и данные как способ решения экономических, социальных и экологических проблем города. Наше многоцентровое исследование выявило сильное присутствие ведущих мировых или столичных городов, выявив тесную связь между амбициями городов стать "умными" и их глобальным присутствием и позиционированием. Тем не менее, это создает напряженность, поскольку умные города одновременно должны определять себя по отношению к своим местным условиям", - говорит Симон Джосс, профессор городского будущего Университета Глазго и ведущий автор исследования. "Еще один ключевой вывод из нашего исследования заключается в том, что существует постоянная напряженность между умным городом, определяемым в основном с технологической точки зрения, и более социально ориентированным подходом. Последний признает важность социальной цели и подчеркивает ключевую роль управления, такую как координация и партнерство."

По словам ученых, исследование раскрывает несколько ключевых тем и критических аспектов таких, как вклад в устойчивое развитие и роль общественного участия, которые вместе определяют текущее развитие умного города и подчеркивают потенциально глубокие социально-политические преобразования, которые идут с ним. Как следствие, если города и поселки во всем мире находятся на пути к тому, чтобы стать "умными", то нужно уже сейчас открыть дискуссии о лучшем пути вперед для будущих исследований, политики и практики, пишет phys.org.

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