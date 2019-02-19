Клиника Елены Малышевой оштрафована на 100 тыс. рублей

19.02.2019 17:15



Клинику Елены Малышевой, которая является ведущей программы "Жить здорово" на Первом канале, оштрафовали на 100 тыс. рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд города Москвы. Клиника оштрафована из-за того, что были серьезно нарушены лицензионные требования. Как сообщают "Открытые медиа", иск к клинике Елены Малышевой был подан Росздравнадзором, который выявил существующие нарушения во время внеплановой проверки.