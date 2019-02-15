В Астраханской области задержана лидер ячейки ИГИЛ

15.02.2019 11:43



В Астраханской области задержали женщину, которая является одним из лидеров и организатором местной ячейки ИГИЛ (запрещено в России), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ. В сообщении говорится, что она занималась сбором средств, которые направлялись на финансирование деятельности террористов на территории нескольких регионов России, в том числе центрального (Москва), сибирского (Томск) и Северо-Кавказского. В общей сложности женщина сумела собрать, как минимум 1 млн рублей через мессенджер Telegram, где она не только размещала реквизиты карт, но и вела пропагандистскую деятельность.