Названо настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

14.02.2019 20:59



Согласно данным, полученным от расследовательской группы, к делу «Скрипалей» причастен еще один, третий фигурант, сообщает «BFM.ru». Им является офицер высокого ранга – Денис Сергеев. Однако не было уточнено, каким образом названный выше человек причастен к этому делу. Его роль, на текущий момент, остается неизвестной. Нет точных данных, но, предположительно, Сергеев находится в звании полковника или генерал-майора.