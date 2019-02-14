Из московской больницы выписали спасенного в Магнитогорске малыша

14.02.2019 12:00



10-месячного Ваню Фокина выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщает РИА Новости. Напомним, что малыша спасли из-под завалов рухнувшего жилого дома в Магнитогорске. Ребенка доставили первого января в московскую больницу в тяжелом состоянии. Все это время с ним находилась его мать Ольга. Медики сделали все возможное, чтобы мальчик пошел на поправку как можно скорее, им даже удалось спасти его ножку.