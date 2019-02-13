«ВКонтакте» подает в суд на сервис распознавания лиц

13.02.2019 11:26



Руководство «ВКонтакте» приняло решение подать в суд на сервис SearchFace (работает на основе нейросети), суть которого состоит в поиске людей по фотографиям, размещенным в этой социальной сети. Об этом РИА Новости проинформировал представитель ВК. Как сообщается, упомянутый сервис в грубой форме нарушает правила социальной сети и пользуется данными пользователей без их предварительного согласия.