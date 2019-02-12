Росконтроль проверил популярные сорта чёрного чая

12.02.2019 17:46



Эксперты Росконтроля проверили качество семи популярных сортов крупного листового чая. В тестировании, которое было проведено по 50 показателям, принимали участие такие бренды, как "Крепкие традиции", AKBAR, Tess, Riston, "Альманах", Lipton и Beta tea. По мнению экспертов первое место заслужил чай Beta Tea. Он соответствует всем стандартам качества и выигрывает по всем показателям. Чаи AKBAR, Tess, Riston и "Альманах" успешно прошли проверку экспертов, а вот к маркам чая "Крепкие традиции" и Lipton у экспертов были замечания. Так, листочки чая Lipton оказались недостаточно ровным и скрученным, а в чае "Крепкие традиции" эксперты отметили недостаточные терпкость и вкус, пишет РЕН ТВ.