Национальная сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

07.02.2019 13:23



Национальная сборная России по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА, опустившись с 48-го на 50-е место, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации. После матчей, которые состоялись в рамках Кубка Азии нашу команду обошли футболисты команд Японии (27-е место) и Южной Кореи (38).

Что касается лидеров рейтинга ФИФА, то на данный момент тройка лучших команд выглядит следующим образом: первое место у Бельгии, второе – у Франции, третье – у Бразилии.