Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии
05.02.2019 21:44
Суд обязал известного отечественного оппозиционного политика Алексея Навального удалить своё расследование, в котором поднимается вопрос, касающийся закупок продуктов для Росгвардии по завышенным ценам, сообщает «РБК». Истцом в данном споре выступил мясной комбинат «Дружба народов», который находится в Крыму. Официальной формулировкой судебного разбирательства явилось: «о защите деловой репутации организации».
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