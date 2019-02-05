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Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии

05.02.2019 21:44
Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии

Суд обязал известного отечественного оппозиционного политика Алексея Навального удалить своё расследование, в котором поднимается вопрос, касающийся закупок продуктов для Росгвардии по завышенным ценам, сообщает «РБК». Истцом в данном споре выступил мясной комбинат «Дружба народов», который находится в Крыму. Официальной формулировкой судебного разбирательства явилось: «о защите деловой репутации организации».

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