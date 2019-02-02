Гуаидо хочет строить отношения с Китаем

02.02.2019 10:52



Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, который самовольно объявил себя временным президентом страны, заявил, что намерен выстраивать продуктивные и взаимовыгодные для двух стран отношения с Китаем. По его словам, Китай является одним из крупнейших игроков на мировой арене и взаимоотношения с ним будут выгодны как для экономики Венесуэлы, так и для Китая. Ранее, Гуаидо заявлял, что взаимные отношения между Россией, Китаем и Венесуэлой пойдут на пользу всем сторонам, пишет RT.