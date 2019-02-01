Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

01.02.2019 20:36



Один из районных судов Ульяновска вынес решение, согласно которому, интернет-магазин «IHerb», специализирующийся на продаже биологически активных добавок (БАД) к пище, обязан удалить своё фирменное приложение из мобильных магазинов «AppStore» и «Google Play», сообщает «РБК». Поводом для принятия подобных мер послужило наличие того факта, что часть продукции, реализуемой в вышеназванном интернет магазине, не является сертифицированной. Кроме того, Роскомнадзор частично заблокирует маршрутную карту интернет-магазина, а если точнее, то ссылки и адреса, которые содержат информацию о тех товарных позициях, которые признаны незаконными к реализации.