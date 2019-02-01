Береза всерьез воспринимает «звонкую пощечину» Кадырова

01.02.2019 19:39



Борислав Береза, являющийся депутатом украинской Верховной рады, в эфире одного из украинских каналов признался в том, что обеспокоен словами Рамзана Кадырова про «звонкую пощечину», сообщают «Вести». Депутат опасается, что глава Чеченской республики может нанять людей, которые воплотят сказанное в жизнь. Несмотря на беспокойство Борислава Березы, правоохранительные органы Украины не восприняли вышеназванные слова в качестве угрозы, поскольку депутату не выделили охрану и не ввели каких-либо мер по усилению его безопасности.