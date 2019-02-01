Кремль рассмотрит послание Гуаидо, когда оно поступит

01.02.2019 14:40



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы рассмотреть послание лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, если и когда оно поступит. По словам Пескова, сейчас рано обсуждать заявления, которые делает Гуаидо, так как они не имеют официального статуса. Также пресс-секретарь президента России напомнил, что Кремль не признает Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Для Москвы главой страны остается ее действующий лидер Николас Мадуро, пишет ТАСС.