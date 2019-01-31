У арестованного Арашукова изъяли холодное оружие и золотые слитки

31.01.2019 16:32



Во время проходивших в доме у сенатора Рауфа Арашукова обысков правоохранительные органы обнаружили большую коллекцию холодного оружия, многие экземпляры которой имеют отделку драгоценными камнями и металлами, золотые и серебряные слитки, драгоценности, большое количество сотовых телефонов и ноутбуков, а также крупную сумму денежных средств. Как сообщает ТАСС, на все имущество Арашукова будет наложен арест для того, чтобы возместить возможный материальный ущерб, причиненный по предъявленным сенатору обвинениям.