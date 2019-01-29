Задержанному за кражу картины Куинджи предъявили обвинение

29.01.2019 13:57



Денису Чуприкову, которого ранее задержала полиция, предъявили обвинение в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Она отметила, что обвинение было предъявлено по уголовному делу, которое было возбуждено по факту кражи полотна художника Архипа Куинджи «Ай- Петри. Крым» с выставки в Третьяковке 27 января.

Напомним также, что подозреваемый был задержан на следующий день после кражи. Состояние самой картины эксперты оценивают как удовлетворительное, признаков повреждений не обнаружено.