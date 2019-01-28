США требуют от ЕС начать активные действия против "Северного потока - 2"

28.01.2019 06:52



Администрация президента США потребовала от Европы начать активные действия для остановки строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет издание Handelsblatt. Соединенные штаты считает, что уже настало время "для решительных действий", которые приведут к остановке газового проекта и обеспечению энергетической безопасности Европы. Тем не менее, в Германии заявили об отсутствии правовых поводов для прекращения строительства "Северного потока -2". О невозможности остановить строительство заявил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.