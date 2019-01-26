Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

26.01.2019 01:03



По данным, полученным от американского национального парка «Болотный парк реки Шарллотт», который находится в Северной Каролине, стало известно о том, что 18 аллигаторов буквально вмерзли в воду, оставив на поверхности лишь свои «носы», сообщает «Lenta.ru». По словам официальных представителей парка, переживать за рептилий не стоит, поскольку они погрузились в своеобразный процесс «гибернации», что является для них естественным механизмом выживания в подобных условиях. Об этом свидетельствует тот факт, что все аллигаторы высунули из подо льда свои «носы», тем самым дав понять, что они позаботились о своем будущем.