Послания с сообщениями о бомбе получили 11 иркутских школ

25.01.2019 08:59



Оперативники занимаются проверкой одиннадцати школ в Иркутске, на электронные адреса которых сегодня утром пришли сообщения о минировании. Об этом Интерфакс проинформировали в пресс-службе иркутской мэрии.

В сообщении говорится, что учащихся и педагогов из зданий учебных заведений эвакуировали. Родителей проинформировали о случившемся, детей отправили по своим домам. Занятия в школах возобновятся после того, как эксперты дадут письменное заключение о том, что в зданиях школ нет угроз.