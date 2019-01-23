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Под поверхностью планеты скрывается водная "бомба замедленного действия"

23.01.2019 08:09
Под поверхностью планеты скрывается водная "бомба замедленного действия"

Поскольку изменение климата изменяет мир вокруг нас, ученые предупреждают, что воздействие на запасы грунтовых вод может занять столетие, чтобы наверстать упущенное, а это означает, что наши внуки будут иметь дело с последствиями воздействия на их водоснабжение.

Подземные воды – пресная вода, хранящаяся под землей в почве и между породами – реагирует на изменения температуры гораздо дольше, чем поверхностные воды, отмечают исследователи. Мы полагаемся на дождь для того чтобы пополнять грунтовые воды, но более жаркая погода и меньшее количество осадков представляют собой "бомбу замедленного действия", так как грунтовые воды будут все более и более истощаться. А с течением времени ситуация будет только ухудшаться.

"Наши исследования показывают, что системам подземных вод требуется гораздо больше времени для реагирования на изменение климата, чем поверхностным водам, и только половина подземных вод в мире полностью реагирует в течение "человеческих" временных рамок 100 лет", - говорит один из членов команды, Марк Катберт из Кардиффского университета в Великобритании. "Это означает, что во многих частях мира изменения в потоках грунтовых вод из-за изменения климата могут иметь очень долгое наследие. Это можно охарактеризовать как экологическую временную бомбу, поскольку любые последствия изменения климата для подпитки, происходящие в настоящее время, будут в полной мере влиять только на основной поток в реки и водно-болотные угодья через долгое время".

В районах, более чувствительных к изменению климата, например, таких влажных местах, как Амазонка и Центральная Африка, воздействие на грунтовые воды можно увидеть всего за 10 лет, говорится в новом исследовании. В сухих и засушливых районах это может занять гораздо больше времени.

Используя данные, полученные на местах, а также модели данных, группа подсчитала, что почти для половины запасов грунтовых вод на планете может потребоваться 100 лет или более, чтобы уровни восстановились или снова стали сбалансированными. В некоторых местах – например, под Сахарой – мы знаем, что запасы грунтовых вод все еще реагируют на изменение климата 10 000 лет назад, когда этот район был намного влажнее.

"Грунтовые воды находятся вне поля зрения и выпадают из памяти. Это массивный скрытый ресурс, о котором люди не думают, но он лежит в основе глобального производства продуктов питания", - сказал Катберт.

Более двух миллиардов человек в настоящее время используют подземные воды для питья и орошения. И точное определение того, как изменение климата может сказаться на водоснабжении, имеет решающее значение, если мы должны подготовиться к нему и адаптироваться к нему. Мы не хотим, чтобы будущие поколения внезапно и неожиданно ощутили последствия погодных явлений, произошедших более века назад, пишет ScienceAlert.

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