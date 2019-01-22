Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины

22.01.2019 16:55



Партия "Батькивщина" провела специальный съезд, посвященный определению кандидата от партии для участия в президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта текущего года. В ходе заседания партии было принято решение выдвинуть на выборах главы Украины кандидатуру Юлии Тимошенко, которая является лидером партии, а ранее занимала должность премьер-министра Украины, передает ТАСС.

Основным пунктом предвыборной программы Юлии Тимошенко станет изменение экономического пути развития страны, над планом которого, по ее словам, несколько лет работали виднейшие специалисты Украины.

"Это путь становления, успеха и возрождения", - утверждает Тимошенко.