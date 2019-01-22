Пассажир рейса «Сургут – Москва» требует направить самолет в Афганистан

22.01.2019 14:03



На авиарейсе «Сургут – Москва» произошло непредвиденное: один из пассажиров внезапно стал требовать, чтобы самолет развернули и направили его в сторону Афганистана, передает Интерфакс со ссылкой на собеседника из авиадиспетчерских служб. Кроме этого, как зафиксировал сервис Flight Radar, на этом лайнере случилась «нештатная ситуация».

Другой информации на данный момент нет. Подробности случившегося выясняются.