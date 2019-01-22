Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ЯНВ, 16:45 МСК
USD (ЦБ)    66,5499
EUR (ЦБ)    75,5541

22 ЯНВ, 16:45 МСК
USD (ЦБ)    66,5499
EUR (ЦБ)    75,5541

Возбуждено уголовное дело в отношении следователя СБУ по делу Кирилла Вышинского

22.01.2019 13:48
Возбуждено уголовное дело в отношении следователя СБУ по делу Кирилла Вышинского

СКР принял решение о возбуждении уголовного дела, главным фигурантов которого является следователь СБУ. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко, дело возбуждено по факту незаконного уголовного преследования журналиста Кирилла Вышинского. Уточняется, что к преступлению причастен начальник следственного отдела Главного управления СБУ Андрей Просняк.

Депутат Рады рассказал о «позорном провале» Украины
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса

В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса

В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений

В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений

Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»

Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»

Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники

Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники

Новости СМИ

Новости дня

16:39 Генеральная прокуратура выступает против списания долгов с жителей Чечни Генеральная прокуратура выступает против списания долгов с жителей Чечни
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:21 Группа ABBA выпустит новые песни Группа ABBA выпустит новые песни
16:08 В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3 В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
15:37 В Кремле начались переговоры Путина и Абэ В Кремле начались переговоры Путина и Абэ
15:09 Самолет Сургут-Москва сел в Ханты-Мансийске Самолет Сургут-Москва сел в Ханты-Мансийске
14:49 Власти Китая сообщили о второй женщине, беременной генетически отредактированным ребенком Власти Китая сообщили о второй женщине, беременной генетически отредактированным ребенком
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14:03 Пассажир рейса «Сургут – Москва» требует направить самолет в Афганистан Пассажир рейса «Сургут – Москва» требует направить самолет в Афганистан

Узнай, страна!

16:34 В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:09 В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений
09:46 Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо» Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»
21 ЯНВ, 17:13 Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники
21 ЯНВ, 11:00 Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter