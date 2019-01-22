Возбуждено уголовное дело в отношении следователя СБУ по делу Кирилла Вышинского

22.01.2019 13:48



СКР принял решение о возбуждении уголовного дела, главным фигурантов которого является следователь СБУ. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко, дело возбуждено по факту незаконного уголовного преследования журналиста Кирилла Вышинского. Уточняется, что к преступлению причастен начальник следственного отдела Главного управления СБУ Андрей Просняк.