СМИ давили на Японию в переговорах с СССР по Курилам

22.01.2019 11:56



Японские журналисты из ТК TBS нашли письма, автором которых является экс-дипломат Сюнъити Мацумото, который представлял страну на переговорах с СССР о судьбе Курильских островов. Как передает РИА Новости, в документах говорится о том, что госсекретарь США Джон Даллес оказывал давление на японцев, с целью сорвать соглашение. В частности, он заявлял о том, что, если СССР получит острова Тисима (историческое японское название Курил и Сахалина), то архипелаг Рюкю станет американским.

Как напоминает агентство, архипелаг Рюкю в Восточно-Китайском море США захватили в 1945 году после Битвы за Окинаву. Крупнейший остров, Окинава, контролировали американцы до 1972 года. на сегодняшний день на этой территории расположены военные базы США.