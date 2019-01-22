Большинство населения Германии поддержали строительство «Северного потока — 2»

22.01.2019 09:38



В Германии институт Forsa Institute провел опрос среди граждан страны, по итогам которого выяснилось, что 73% населения поддерживают реализацию газового проекта «Северный поток — 2», передает Газета.ру со ссылкой на Neue Presse. Кроме этого, 67% опрошенных отметили, что проект «СП2» они считают безопасным. Негативную оценку газопроводу дали только 16% жителей Германии.

Напомним также, что ранее с заявлением относительно этого проекта выступал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он категорически отметил, что ни у кого не получится остановить реализацию «Северного потока — 2».