В Японии признали нереалистичным получение островов Кунашир и Итуруп

21.01.2019 06:30



Как сообщает информационное агентство Киодо, Япония признала нереалистичной ситуацию, при которой Россия может передать Японии острова Кунашир и Итуруп, поэтому, премьер-министр страны Синдзо Абэ будет рассматривать возможность заключения мирного договора с Россией в том случае, если японской стороне будут переданы острова Шикотан и Хабомаи. Агентство ссылается в своем заявлении на информацию, полученную от высокопоставленного источника в правительстве Японии, пишет РИА Новости. Напоминаем, что встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе состоится 22 января текущего года.