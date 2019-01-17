Путин прокатил Вучича на своем лимузине

17.01.2019 17:42



Президент России Владимир Путин прокатил сербского лидера Александра Вучича на своем лимузине Aurus Senat Limousine. Так, 17 января глава России прибыл в Сербию с однодневным рабочим визитом. После приземления российского борта в аэропорту "Никола Тесла", главы государств отправились к мемориалу воинам-освободителям Белграда, чтобы возложить к памятнику цветы. И Владимир Путин предложил Вучичу совершить эту поездку на его лимузине, пишет газета Известия.