В Раде принят закон об изменении юрисдикции религиозных общин

17.01.2019 13:24



Депутаты украинского парламента со второй попытки принял закон, в котором речь идет об изменении юрисдикции религиозных общин. Как уточняет РИА Новости, в конечном итоге это может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее храмов. Соответствующее решение нашло поддержку у 229 депутатов (необходимый минимум 226 голосов).

Теперь под документом свою подпись должен поставить президент Украины, после чего закон будет иметь силу после его опубликования в официальной прессе.