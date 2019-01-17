Силовики Украины проводят обыски у адвоката Кирилла Вышинского

17.01.2019 12:11



Украинские силовики пришли с обысками к Андрею Доманскому, который представляет интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом агентству сообщил сам адвокат. Следственные действия проходят в офисе и дома в Киевской области. Кроме этого, по словам защитника, с обысками силовики пришли и к его помощнику. Доманский считает, что таким образом его пытаются морально дестабилизировать.