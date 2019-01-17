Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

17.01.2019 00:35



Руководство одной японской гостиницы, заменившей сотрудников на роботов, пришла к решению вернуть «живой» персонал обратно в штат, сообщают «Известия». Объясняется это тем, что «машины» не справляются со своими обязанностями: с ними постоянно происходят различные технические неполадки и они неэффективны. В целом, по всему миру наблюдается ярко выраженная тенденция «роботизации» основных аспектов человеческой деятельности, особенно сильно подобные течения выражены в экономике и в бизнесе.