Путин рассказал о том, зачем на Украине была создана «новая церковь»

16.01.2019 09:11



Перед официальным визитом в Белград российский лидер Владимир Путин пообщался с представителями сербских СМИ, в котором он в числе других вопросов коснулся темы украинской церкви. Текст большого интервью был обнародовал на официальном сайте Кремля.

Как считает Путин, предоставление томоса об автокефалии украинской так называемой «новой церкви» представляет собой попытку легализовать раскольнические общины на Украине. А это, в свою очередь, является грубейшим нарушением православных канонов. Кроме этого, российский лидер отметил, что попытки загнать верующих в чужой храм могут привести к серьезным последствиям.